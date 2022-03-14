Транспортное сообщение между Запорожьем и Энергодаром прекращено. Российские оккупанты уничтожили мост в районе Каменского.
Об этом сообщила прессслужба "Энергоатома" в Telegram.
"Гуманитарные конвои и эвакуация людей пока невозможны. Объезд возможен только плохими дорогами из-за горячих точек, где размещены боевые позиции врага. Рашисты не пропускают через Токмак и другие населенные пункты на пути", — говорится в сообщении.
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