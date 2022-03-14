В результате обстрела телебашни на Ровенщине погибли 9 человек. Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

«Официально: 9 погибших; 9 раненых. Под завалами телебашни в Антополе еще находятся люди. Работы продолжаются...", - сказано в сообщении в телеграм-канале Виталия Коваля.

Спасатели продолжают разбирать завалы. К проведению аварийно-спасательных работ задействовано 15 единиц специальной техники ГСЧС и 90 человек личного состава спасателей. А также 29 единиц техники и 136 человек от коммунальных служб и других предприятий и учреждений области.

Ровенская телебашня расположена в селе Антопіль, примерно за 15 км от областного центра.

Российские оккупанты атаковали Ровенщину рано утром 14 марта. В Ровенскую телебашню попали две вражеские ракеты, разрушена аппаратная.

Как уточнил Виталий Коваль, На Ровенщине не работает теле - и радиовещание. В эфире телемарафона "UA разом" он подчеркнул, что враг хотел отрезать людей от правдивой информации.

В Госспецсвязи уточнили, что в результате обстрела телебашни Концерна РРТ оборудование телебашни в Ровно сейчас отключено, повреждения еще выясняют. Эфирное цифровое вещание временно не доступно. Специалисты концерна делают все возможное для возобновления трансляции украинских телеканалов.

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