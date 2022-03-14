Як пише Politeka.net, Ігор Кондратюк - відомий український телеведучий, який прославився завдяки "Караоке на Майдані" і багатьом талант-шоу. Сьогодні, 14 березня, у зірки день народження - знаменитості виповнилося 60 років. Стало відомо, що в будинок Ігоря потрапив снаряд російських окупантів. Про це Кондратюк повідомив у себе на сторінці у Фейсбук.
"Одне з перших поздоровлень з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від росіян. Росіяни-лайно планети Земля, - потрапили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські Безславні безмозкі покидьки!",- написав Ігор в публікації і показав фотографії будинку.
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