"Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів"

Президент України Володимир Зеленський розповів про вражаючі результати боротьби українців з окупантами. Про це він сказав у своєму зверненні 14 березня.

"19-й день нашого спротиву. Збройні Сили України тримаються мужньо. І креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів. Де ще шукати допомогу. Допомогу собі, допомогу окупанту. Це жалюгідно", - зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що ще не час розслаблятися, адже Росія довго готувалася до вторгнення.

"Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо. Тому потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти", - додав президент.

При цьому Зеленський назвав суттєву відмінність українців від російських загарбників, яка допоможе нам перемогти.

"Потужна підтримка Збройних Сил усім народом України, щирий волонтерський рух, масовий вступ до тероборони, солідарність усіх наших людей – це передумови перемоги. Передумови звільнення всієї нашої країни... Єдиної й найкращої. Україна для нас – не просто територія, як для окупантів. Вони ж тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого. Саме тому для них усе це – просто мішень", - зазначив президент України.

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