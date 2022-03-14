Тіло українського актора Паші Лі, який допомагав дітям вибратися з дому під час евакуації людей з Ірпеня, було виявлено.

Як пише Politeka.net, Паша Лі - український актор, який став на захист України після вторгнення російських окупаційних військ 24 лютого. 6 березня стало відомо, що актор загинув. Учасник тероборони Ярослав Бевзюк у себе на сторінці у Фейсбуці повідомив, що тіло захисника України було знайдено.

"Знайшли тіло нашого Паші Лі.

Він допомагав дітям вибратися з дому під час евакуації з Ірпеня. Тієї евакуації, яку росіяни зривали обстрілами по мирних жителях. Паша зняв свій бронежилет і надів на дитину, яку ніс на руках. Ворожа куля обірвала його життя. Справжній художник у справі і душі. Молодий хлопець, актор Паша Лі. Пішов добровольцем до лав тероборони ЗСУ. І став хоробрим солдатом. Мама Павла не дочекається свого єдиного сина, якого виховала справжньою людиною, справжнім патріотом і справжнім героєм. Герой Слава!",- написав Ярослав.