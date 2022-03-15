В Гостомеле Киевской области в плен к российским оккупантам попал сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Алексей Данченко. Спасателя захватили, когда он помогал эвакуировать мирное население.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. На данный момент о его судьбе ничего не известно.
"Спасатели Киевщины обращаются к вам: "Помогите освободить из плена работника ГСЧС, друга, коллегу – Алексея Данченко! Алексей попал в плен в городе Гостомеле при эвакуации мирных жителей. Если кому-то известна, хоть какая-то информация просим звонить в "Службу спасения" по телефонам - 101,112, (044) 425-43-01", – обратилась к украинцам ГСЧС.
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