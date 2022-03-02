Як передає Politeka.net, ведучий шоу «Холостяк» Григорій Решетнік опублікував на своїй сторінці в Інстаграм фото українського льотчика-аса, якого називають "Привидом Києва", викликавши ажіотаж.

««Привид Києва» наш наступний «ХОЛОСТЯК». Дівчата, ви готові???» - написав ведучий.

Григорій Решетнік зазначив, що зробив пост «для підняття настрою, хоча б трошки, та бойового духу».

«Ми переможемо», - підкреслив він.

Пост викликав бурхливу реакцію в Мережі.

«Я його вже люблю», «Ось він справжній Герой нашого часу. Мрія кожної Українки», «У нього закохані всі дівчата України!)) Упевнена, що за її межами теж!) Наші чоловіки найкращі», «Слава Герою», «Слава герою! Слава Україні! Перемога за нами», «Підняли настрій))) Слава Україні і нашим Героям», - пишуть у коментарях.

Зазначимо, за даними екснардепа Ігоря Мосійчука, «Привид Києва» збив уже 21 ворожий літак.

"…отримав новий літак і вже на ньому взяв "очко"! 21 орський літун пішов у пекло. Слава Герою! Усім героям!", - написав Мосійчук.

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