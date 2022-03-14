У Києві на Майдані Незалежності встановили барикади з мішків з піском і протитанкові їжаки, а також ППО.

У Києві сили протиповітряної оборони (ППО) збили крилату ракету російських окупантів. Її залишки впали в Подільському районі столиці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Над Києвом спрацювала наша ППО, збили ракету, залишки впали на будинок на Подолі. Спасибі нашим доблесним ППО! Молодці хлопці", - написав Геращенко. Інформації про постраждалих або загиблих поки не надходило.

Пізніше з'явилася інформація, що залишки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку. Внаслідок її падіння загинула одна людина, шість поранено.

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