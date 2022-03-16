В результате российского обстрела 16 марта получила повреждения инфраструктура станции "Запорожье-2". Персонал и пассажиры не пострадали.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці".
Повреждены пути, контактная сеть, в зданиях вылетели стекла. Также на станции находились пригородные поезда без пассажиров, у них повреждены окна.
Из-за обстрела был отменен пригородный поезд Запорожье — Канцеровка, поезд Запорожье — Синельниково отправится в 9:30 со станции "Запорожье-Левое".
Отправка всех пригородных поездов, отправлявшихся со станции "Запорожье-2", будет временно перенесена на основной железнодорожный вокзал города.
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