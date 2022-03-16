По состоянию на сегодняшнее утро, на территории станции полсотни единиц вражеской техники и множество российских военных, много взрывчатки и оружия.

Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 12 сутки находятся под контролем их военных формирований.

По состоянию на сегодняшнее утро, на территории станции полсотни единиц вражеской техники и множество российских военных, много взрывчатки и оружия. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Оккупанты продолжают взрывать на территории станции снаряды и неразорвавшиеся мины. Взрыв был громким. Взрывы слышны далеко за пределами площадки АЭС.

Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости.



Напомним, что оккупанты уничтожили мост между Запорожьем и Энергодаром.

Как сообщала Politeka, в "Энергоатоме" сообщили о возобновлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС и Славутиче.

Также Politeka писала, у оккупантов появились планы по Запорожской АЭС.