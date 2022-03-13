На Чорнобильській атомній електростанції та у місті Славутичі відновили електропостачання.

Як пише Politeka.net, працівникам Укренерго вдалося повернути електропостачання на електростанцію, яку захопили російські окупанти. Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров'ям і життям, змогли запобігти ризику можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

На станції системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок будуть знову працювати в штатному режимі, а не від резервного живлення. Зараз дуже важливо змусити ворога покинути атомну електростанцію і встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об'єктів атомної енергетики України. Тому Україна потребує підтримки МАГАТЕ, ООН та ОБСЄ, щоб захистити ядерні об'єкти та вберегти світ від ядерної катастрофи через окупантів.

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