Як пише Politeka.net, працівникам Укренерго вдалося повернути електропостачання на електростанцію, яку захопили російські окупанти. Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров'ям і життям, змогли запобігти ризику можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

энергоатом

На станції системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок будуть знову працювати в штатному режимі, а не від резервного живлення. Зараз дуже важливо змусити ворога покинути атомну електростанцію і встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об'єктів атомної енергетики України. Тому Україна потребує підтримки МАГАТЕ, ООН та ОБСЄ, щоб захистити ядерні об'єкти та вберегти світ від ядерної катастрофи через окупантів.

Чорнобиль, Прип'ять, скрін

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