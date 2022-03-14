Об'їзд можливий тільки поганими дорогами через гарячі точки, де розміщені бойові позиції ворога.

Транспортне сполучення між Запоріжжям та Енергодаром припинено. Російські окупанти знищили міст в районі Кам'янського.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому" в Telegram.

"Гуманітарні конвої і евакуація людей поки неможливі. Об'їзд можливий тільки поганими дорогами через гарячі точки, де розміщені бойові позиції ворога. Рашисти не пропускають через Токмак та інші населені пункти на шляху", — йдеться в повідомленні.

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