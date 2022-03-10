Російські окупанти наївно вважають, що можуть перенаправити електроенергію, що виробляється ЗАЕС у "ЛНР/ДНР" та Крим

Про те, що недалекі військові країни-агресора, які раніше заволоділи Запорізькою АЕС, розташованою біля Енергодара, вже складають нездійсненні проєкти, що стосуються переорієнтації даної станції на постачання окупованих районів Криму і Донбасу, у своєму Telegram-каналі інформує український "Енергоатом".

Зокрема, прямий текст від фахівців "Енергоатому":

"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри направити електроенергію, вироблену атомною електростанцією, на окуповані Крим і Донбас. Насправді - це фізично неможливо зробити".

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Нагадаємо, що зараз так і не відремонтована лінія електропередач, і не відновлена подача енергоживлення до ЧАЕС. Крім цього, також знеструмлено і довколишнє місто Славутич. Якщо не відновити енергопостачання, то протягом одного тижня, реактор може остаточно розплавитися.

ЧАЕС

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що для росіян організовують "зелений коридор" в Харківській області, але торкнеться не всіх окупантів.

Також раніше ми інформували про те, що, які речі краще взяти з собою в евакуацію.

А до цього наш портал повідомляли про те, що окупанти завдали ракетного удару по аеропорту під Кривим Рогом.