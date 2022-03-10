Російські окупанти наївно вважають, що можуть перенаправити електроенергію, що виробляється ЗАЕС у "ЛНР/ДНР" та Крим
Про те, що недалекі військові країни-агресора, які раніше заволоділи Запорізькою АЕС, розташованою біля Енергодара, вже складають нездійсненні проєкти, що стосуються переорієнтації даної станції на постачання окупованих районів Криму і Донбасу, у своєму Telegram-каналі інформує український "
Зокрема, прямий текст від фахівців "Енергоатому":
"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри направити електроенергію, вироблену атомною електростанцією, на окуповані Крим і Донбас. Насправді - це фізично неможливо зробити".
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Заблокований з дружиною в підвалі: знаменитий українець потребує термінової допомоги
"Дані із закритих джерел в РФ": названо "пекельні" цифри втрат ворога в Україні
Бійці ЗСУ розгромили базу ворога, окупанти біжать назад до Росії: "Це значний успіх"
"Не всі бояться і не всім байдуже": росіянин спалив військкомат і зробив сміливу заяву, відео
Нагадаємо, що зараз так і не відремонтована лінія електропередач, і не відновлена подача енергоживлення до ЧАЕС. Крім цього, також знеструмлено і довколишнє місто Славутич. Якщо не відновити енергопостачання, то протягом одного тижня, реактор може остаточно розплавитися.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що для росіян організовують "зелений коридор" в Харківській області, але торкнеться не всіх окупантів.
Також раніше ми інформували про те, що, які речі краще взяти з собою в евакуацію.
А до цього наш портал повідомляли про те, що окупанти завдали ракетного удару по аеропорту під Кривим Рогом.