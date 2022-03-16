Оперативная информация по состоянию на 12.00 16.03.2022 по российскому вторжению.

Как пишет Politeka.net, армия оккупанта продолжает попытки нападения на Вышгород, а на Криворожском направлении российские орки терпят значительные потери. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

▪️Враг предпринимает попытки возобновления наступательных действий в направлении Вышгорода. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Удачи не было, перешел к обороне.

▪️В вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение ротации подразделений, выполняющих задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы.

▪️Враг не оставляет попыток овладеть городом Чернигов, однако активных наступательных действий не предпринимает.

▪️В направлении Бровары наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов в пределах занятого района населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка.

▪Продолжается блокировка противником городов Сумы, Лебедин и Ахтырка. Активных наступательных действий враг не производит. Оккупанты продолжают предпринимать неудачные попытки блокирования Харькова.

▪️На Донецком и Таврическом направлениях, в результате штурмовых действий в районе Попасной, противник понес потери и вынужден отойти для перегруппировки.

▪️ По имеющейся информации, 15 марта армейская авиация противника нанесла огненное поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново.

▪️На Волновахском направлении оккупанты пытаются развить наступление в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

▪️На Криворожском направлении враг предпринимает попытки возобновить наступление в направлении населенных пунктов Большая Кострома, Малая Кострома и Кривого Рога. В результате огневого поражения, нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины, противник был остановлен, понес потери и отошел на невыгодные рубежи.

▪️В Черноморской операционной зоне боевыми кораблями производились обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Залив и Беленькое.

▪️Командование Вооруженных Сил Украины обращает внимание военных экспертов, блоггеров и активных пользователей социальных сетей относительно нецелесообразности НЕМЕДЛЕННОЙ демонстрации последствий боевых действий, трофеев и другой информации, которая может быть использована в интересах проведения будущих операций сил обороны.

Напомним, В Мелитополе женщина ушла из жизни в очереди: медики не спешили оказать первую помощь.

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