В Офисе президента Украины ответили относительно так называемых «шведской или австрийской моделей нейтралитета», о которых заговорила российская сторона, передает НВ.

Так, сегодня, 16 марта, член российской делегации Мединский заявил, что Украина на переговорах предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на так называемые «шведскую или австрийскую модели нейтралитета» ради прекращения войны с РФ.

«Безусловно, мы понимаем попытку наших партнёров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас пребывает в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только украинской и только про юридически выверенные гарантии безопасности. И никаких других моделей или вариантов.

Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действенные, а не протокольные или «будапештские». А это означает, что подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объёма оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жёсткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто.

Добавлю, что Украина никогда не была милитаристским государством, которое нападало или планировало нападать на соседей. В отличие от этих самых соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности».

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