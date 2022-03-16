Люди находятся в шоке, усугубляет ситуацию и то, что отсутствует медицинская помощь и медикаменты.

Во временно оккупированном Мелитополе у местных жителей наблюдаются проблемы с наличными деньгами. Людям приходится часами, а то и днями стоять в очереди в банк.

Об этом сообщает местное издание "РИА – Мелитополь".

Люди не везде сумели организоваться, в некоторых случаях очередь переходит на следующий день, а в некоторых - ее приходится занимать ежедневно.

Люди находятся в шоке, усугубляет ситуацию и то, что отсутствует медицинская помощь и медикаменты. Поэтом многим мелитопольцам становится плохо прямо в очереди.

По словам очевидцев, одна женщина потеряла сознание и умерла прямо возле банка. Причем, в этой же очереди были медики, которые не спешили оказать первую помощь.

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