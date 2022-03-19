Несколько тысяч мариупольцев российские оккупанты силой вывезли на территорию России.

Как пишет Politeka.net, за последнюю неделю оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и укрытия в здании спортклуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек. Это преимущественно женщины и дети. Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

"В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины во время боев отошли от мест массового скопления гражданских, чем и воспользовалась сторона агрессора", - отметил мэр Мариуполя.

Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы. Часть перенаправляли в отдаленные города России, судьба других остается неизвестной.

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