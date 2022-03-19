Армия оккупантов восполняет свои потери, пользуясь услугами популярной онлайн-площадки

Представители нидерландской компании "Prosus", входящей в состав холдинга "Naspers", которому принадлежит не только российский сервис "Avito", но и украинский аналог "OLX", предпочитают умалчивать появление множества объявлений, касающихся контрактной службы в армии РФ. Об этом, в своем официальном Telegram-канале, пишет бывший министр Кабмина Украины, Дмитрий Дубилет .

На данный момент данный сервис недоступен для иностранного трафика, но если зайти на него, выбрав в VPN-приложении российский IP-адрес, то можно с легкостью отыскать чрезмерное количество объявлений о военной контрактной службе в "русской орде".

По словам Дубилета, персонал украинского и польских офисов, весьма болезненно переживают вторжение РФ в Украину, включая и отсутствие готовности центрального офиса не только бойкотировать, но и хотя бы скрывать подобные объявления от просмотра. Впрочем, давление неравнодушных сотрудников на головное представительство со всех сторон, сейчас не находит никакого отклика у владельцев.

"Мы призываем "Prosus" и холдинг "Naspers" срочно, как минимум, начать активно удалять все объявления на военную тематику на "Avito". А как максимум - немедленно прекратить свой бизнес в России в той или иной форме", - написал Дубилет.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты заминировали акваторию Черного моря, и списали это на действия наших военных.

Также ранее мы информировали о том, что в Киеве обезврежен еще один участник ДРГ "орков".

А до этого наш портал сообщали о том, что на Одесчине выявлен диверсанта с богатым арсеналом спецсредств.