Как пишет Politeka.net, со ссылкой на телеграмм-канал заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в субботу, 19 марта, заработали гуманитарные коридоры эвакуации людей и поставке гуманитарных грузов. Речь идет о следующих направлениях:
Донецкая область:
1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Движение по коридору частного автотранспорта.
В Мангуше всем мариупольцам, которые выходят из города, оказывается необходимая помощь. Организован подвоз людей автобусами в Бердянск.
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Направлены две фуры с продуктами для мариупольцев в Бердянск.
Киевская область:
2. Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.
Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти на мост в с. Мокрец, перейти реку в сторону улицы Радгоспна. Там будут ждать автобусы.
3. Буча – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка.
4. Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.
5. Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.
Луганская область:
6. Лисичанск – Бахмут
7. Северодонецк – Лисичанск – Бахмут
8. Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут
9. Попасная – Бахмут
Будут отправлены автобусы для эвакуации. Эвакуационный поезд для жителей Луганщины будет отправлен из Новозолотаровки. Планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов) в населенные пункты Луганской области и Херсон.
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