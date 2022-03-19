В субботу, 19 марта, в Украине начали работать 9 гуманитарных коридоров в разных направлениях.

Как пишет Politeka.net, со ссылкой на телеграмм-канал заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в субботу, 19 марта, заработали гуманитарные коридоры эвакуации людей и поставке гуманитарных грузов. Речь идет о следующих направлениях:

Донецкая область:

1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Движение по коридору частного автотранспорта.

В Мангуше всем мариупольцам, которые выходят из города, оказывается необходимая помощь. Организован подвоз людей автобусами в Бердянск.

Направлены две фуры с продуктами для мариупольцев в Бердянск.

Киевская область:

2. Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.

Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти на мост в с. Мокрец, перейти реку в сторону улицы Радгоспна. Там будут ждать автобусы.

3. Буча – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка.

4. Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.

5. Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.

Луганская область:

6. Лисичанск – Бахмут

7. Северодонецк – Лисичанск – Бахмут

8. Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут

9. Попасная – Бахмут

Будут отправлены автобусы для эвакуации. Эвакуационный поезд для жителей Луганщины будет отправлен из Новозолотаровки. Планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов) в населенные пункты Луганской области и Херсон.

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