Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович обратился к украинцам с просьбой не снимать и не викладывать кадры результатов российских ударов в интернет.
"Я понимаю, что всем хочется сказать срочно, что сфотографировать и сказать "вот упало и взорвалось", но тем самым вы просто облегчаете противнику его работу", - отмечает военный эксперт.
Он отметил, что ведение огня состоит из нескольких этапов: доразведка (определение объекта), удар, корректировка и определение последствий ударов.
"Вот как раз оценка результата ударов является важнейшим элементом и вы ее страшно облегчаете делать противнику. Те, кто снимает и выкладывают, заслужили боевые награды от рф. "Спасибо" вам за это большое!" - добавил Арестович.
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"Каждое ваше фото, выложенное в интернет - это убитые военные, мирные жители и спасатели, которые приехали на место" - уточнил он.
Также, по его словам, если кто-то очень хочет поделиться кадрами, следует выдержать минимум сутки после удара.
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