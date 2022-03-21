Вместе с ней погибли за Украину восемь героев из Хмельницкой области

19 марта появилось сообщение о том, что в результате обстрела российских войск погибла военная с Житомирщины Александра Бургарт – уроженка села Миньковцы Андрушевской общины.

Информацию об этом разместил на своей странице в сети Facebook Андрушевский городской совет.



В сообщении сказано, что 22-летняя Александра была выпускницей Андрушевской гимназии. В 2021 году окончила военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Защищала Украину в 19-й отдельной ракетной бригаде «Святая Варвара».

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