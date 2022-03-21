Об этом, как пишет Politeka.net, заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в обращении.

"На сегодня уже тысячи жителей регионов, где относительно спокойно, пришли на помощь нашим гражданам, которые покинули свои дома из-за войны. Вчера правительство приняло решение, которое направлено на поддержку именно таких собственников жилья, которые принимают в своих домах бесплатно", - заявил Чернышов.

По его словам, украинцы, которые бесплатно приютили переселенцев, будут получать около 450 грн в месяц за каждого принятого человека для компенсации коммунальных расходов.

Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилья, доступного для размещения. Владелец жилья, в котором есть место для приема перемещенных людей, может обратиться к местным властям с соответствующим заявлением.

Также информацию о жилье можно подать через сайт "Прихисток". В дальнейшем, отмечает министр, это можно будет сделать через программу "Дія".

Расселение будет происходить только с согласия владельцев домов или квартир.

Напомним, в рамках поддержки украинцы могут получить 6 500 гривен. Именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.

Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли.

Кто может получить помощь:

Наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

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