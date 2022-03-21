Как пишет Politeka.net, Чернобаевка - уже легендарный аэродром под Херсоном. За время войны там 6 раз украинские войска уничтожали российские позиции, включая десятки вертолетов. А сегодня, 21 марта, советник Главы ОП Алексей Арестович написал новый пост в Фейсбуке, снова заговорив о Чернобаевке.
"-Соберитесь.
Сейчас от вас понадобится все ваше мужество.
Чернобаевка.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Не хотят воевать с Украиной: офицеры Беларуси массово уходят на пенсию
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
После провала в Украине Путин переходит к «плану Б»: стало известно, в чем он заключается
У украинцев начали забирать авто, кому грозит: "Будет передано в ВСУ"
Седьмой раз", - написал Арестович, намекая, что снова российские войска были уничтожены.
Стоит отметить, что прошлый раз украинцы уничтожили россиян в Чернобаевке 19 марта.
"- Только не смейтесь.
Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке.)
В шестой раз", - написал тогда Арестович.
Напомним, бойцы ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам под Херсоном: сколько вертолетов уничтожено
Также Politeka сообщала, что ВСУ уничтожают авиацию РФ под Херсоном, фото блестящей операции
А еще Politeka писала, что Арестович показал впечатляющие результаты «рельсовой» войны против оккупантов