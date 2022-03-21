Советник главы ОП Алексей Арестович обратился к украинцам, заговорив снова о Чернобаевке у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, Чернобаевка - уже легендарный аэродром под Херсоном. За время войны там 6 раз украинские войска уничтожали российские позиции, включая десятки вертолетов. А сегодня, 21 марта, советник Главы ОП Алексей Арестович написал новый пост в Фейсбуке, снова заговорив о Чернобаевке.

"-Соберитесь.

Сейчас от вас понадобится все ваше мужество.

Чернобаевка.

Седьмой раз", - написал Арестович, намекая, что снова российские войска были уничтожены.

Стоит отметить, что прошлый раз украинцы уничтожили россиян в Чернобаевке 19 марта.

"- Только не смейтесь.

Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке.)

В шестой раз", - написал тогда Арестович.

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