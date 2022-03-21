Результаты, как пишет Politeka.net, Арестович опубликовал на своей странице в Instagram.

«Кто-то нудел, что рельсовая война в Херсонской области невозможна», - прокомментировал Арестович снимок, на котором видно, что некая часть железнодорожного полотна осталась без рельсов.

«Ювелирная работа», «Для наших людей нет ничего невозможного», «Ахахах , блин красавцы , не ожидал что найдутся смельчаки», «Цыганам дважды говорить не нужно», - шутят и восторгаются комментаторы в Сети.

Напомним, на временно оккупированных территориях Россия перекидывает войска и технику по железной дороге, поэтому Арестович доступно объяснил украинцам, как они могут этому помешать: снимать или раскручивать рельсы, портить провода и всю систему железных дорог.

Представитель ОП призвал начать на этих территориях "тотальную рельсовую войну".

"Особенно это касается нынешних и бывших железнодорожников – разнесите нахрен железную дорогу из Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь, все, что есть на севере, особенно Валуйки-Купянск. Дальше разберемся и починим", – призвал Арестович.

"Рельсовая война" в первую очередь касается направлений:

Крым – Мелитополь;

Крым – Херсон;

Валуйки – Купянск,

Гомель – Киев (общее направление).

Напомним, после провала в Украине Путин переходит к «плану Б», стало известно, в чем он заключается

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