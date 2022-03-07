О новых победах ВСУ в борьбе с врагом сообщило Командование морской пехоты на своей странице в соцсети Facebook.

Ночью, украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника.

За прошедшие сутки, на подступах к Николаеву уничтожено 3 колонны врага, украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20.

"Спасибо всем, кто сегодня стоит на страже наших домов на Херсонщине, Николаевщине и Одесской области, защищает наши семьи, пока часть личного состава сдерживает российское нашествие на других рубежах обороны государства! Украина обязательно победит! Слава Украине!"- подчеркнули в командовании морской пехоты.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 7 марта захватчики потеряли примерно 11 000 человек личного состава, 290 танков, 999 боевых бронированных машин и 68 вертолетов, 46 самолетов.

Напомним, британские добровольцы прибыли в Украину, видео: "Слава Украине!"

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