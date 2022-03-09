В селе Чернобаевка Херсонской области оккупанты открыли стрельбу по гражданским. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Уточняется, что военные РФ ограбили местный магазин и забрали из него весь алкоголь. После употребления спиртных напитков россияне начали стрелять по домам людей. А мужчин, которые вступили с ними в спор, оккупанты расстреляли.

Точное количество погибших неизвестно. Люди в селе напуганы, большинство из них прячется в своих домах.

Напомним, враг обстрелял эвакуационный автобус под Киевом.

Как сообщала Politeka, россияне обстреляли Запорожскую АЭС.

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Также Politeka писала, российские войска поставили ловушки на киевской трассе.