Подразделениями Воздушных Сил ВСУ и противовоздушной обороны Сухопутных войск за минувшие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.

Об этом, как пишет Politeka.net, в новой сводке сообщает Генштаб ВСУ

Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплениях техники и живой силы противника, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей.

Силы ВСУ отмечают более активные действия авиации врага за последние сутки.

Впрочем, у противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, которые действуют на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня.

Аналогичной является ситуация с горючим, пополнение которым, осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное сообщение для обеспечения потребностей войск оккупантам организовать не удалось.

Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости принятия участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил республики Беларусь.

В Ахтырском районе Сумской области, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области, ввиду больших потерь в живой силе, противник продолжает проводить мобилизацию граждан квазиобразования "ЛНР". Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не имеет желания брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационной власти.

Как подчеркивают в Генштабе, показательным является то, что мобилизация проводится хаотично, люди которых мобилизуют распределяются не по специальностям, большинство из них нет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военной службы. С гражданами, имеющими российские паспорта подписываются контракты, кто имеет только паспорт псевдореспублики - оформляется как доброволец.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.

Украинские защитники и защитники отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер “Раптор” и комплекс радиоэлектронной борьбы “Леер-3”.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что противник потерял возможность к наступлению.

Также Politeka.net писала, что в Европе начали готовиться к возможному вторжению РФ, какая страна может стать следующей.

Кроме того Politeka.net сообщала, что экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус рассказал о погибших российских генералах в Украине: "минимум четверо"