Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус рассказал в эфире CNN, почему Россия потеряла своих генералов в Украине.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 26-е сутки воют с войсками Российской Федерации, которые Владимир Путин отправил в Украину 24 февраля. За это время было сообщено о гибели нескольких российских генералов в Украине. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус рассказал в эфире CNN, почему так происходит.

"Суть в том, что их командование и управление вышли из строя, их связь была заглушена украинцами, их защищенная связь не работала , им пришлось перейти на один канал", - отметил экс-глава ЦРУ.

Также Петреус сообщил, что четыре генерала из пяти уже подтверждены.

"Итак, колонна останавливается, нетерпеливый генерал сидит там в своем бронеавтомобиле или как там, он идет вперед, чтобы узнать, что происходит, потому что нет инициативы "среди младших офицеров", он встает там, а у украинцев очень-очень хорошие снайперы, и они их просто отстреливали, направо и налево. И как минимум четверо из этих пяти абсолютно подтверждены, а пятого, я думаю, мы сегодня услышим", - сообщил экс-глава ЦРУ.

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