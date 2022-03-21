До вторгнення Росії почала готуватися Польща. Про це в ефірі 24 каналу сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«Є побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього», – підкреслив посол.

Дещиця зазначив, що в країні був прийнятий закон Про оборону, який зміцнює Збройні сили Польщі.

"Однак польський уряд розуміє, що краще допомогти Україні і не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею", - зазначив посол.

Чутки про те, що поляки хочуть захопити собі Західну Україну, посол назвав дезінформацією.

"Реальність-поляки допомагають Україні, тим, хто прибув до Польщі. Це-безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про розподіл між українським і польським народом абсолютно не витримала "правдоподібності" під час війни", – заявив Дещиця.

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