До вторгнення Росії почала готуватися Польща. Про це в ефірі 24 каналу сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.
«Є побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього», – підкреслив посол.
Дещиця зазначив, що в країні був прийнятий закон Про оборону, який зміцнює Збройні сили Польщі.
"Однак польський уряд розуміє, що краще допомогти Україні і не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею", - зазначив посол.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Був в єдиному екземплярі": ЗСУ показали, що їм вдалося знищити
Не хочуть воювати з Україною: офіцери Білорусі масово йдуть на пенсію
Данилко опублікував кадри з місця нової трагедії в Києві: "Боже, як це можливо..."
Після провалу в Україні Путін переходить до "плану Б": стало відомо, в чому він полягає
Чутки про те, що поляки хочуть захопити собі Західну Україну, посол назвав дезінформацією.
"Реальність-поляки допомагають Україні, тим, хто прибув до Польщі. Це-безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про розподіл між українським і польським народом абсолютно не витримала "правдоподібності" під час війни", – заявив Дещиця.
Нагадаємо, ЄС зважився на важливий крок, щоб протистояти Путіну « " вперше у своїй історії»
Як повідомляла Politeka, екс-глава ЦРУ Девід Петреус розповів про загиблих російських генералів в Україні: "мінімум четверо"
Також Politeka писала, що Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю, кадри: "цей день увійшов в історію двічі..."