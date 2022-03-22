Советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил новые подробности вокруг ситуации с аэродромом на Чернобаевке.
"Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы «Смерчами» по Николаеву. В ответ мы им малость насыпали.В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект «Смерча» и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", - сообщил Арестович.
Однако это ещё не все. Днем оккупанты произвели пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар.
"В общем, у меня обращение к украинским ведьмам и ведуньям. Девочки, во-первых, так держать.
Во-вторых, к Лысой горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей", - иронизирует военный эксперт.
Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, как помочь оккупированному Херсону и Мариуполю: "Давайте устроим рельсовую войну".
Также Politeka.net писала, как решить вопрос с оккупированными Крымом и Донбассом.