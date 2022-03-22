Советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил новые подробности вокруг ситуации с аэродромом на Чернобаевке.

"Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы «Смерчами» по Николаеву. В ответ мы им малость насыпали.В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект «Смерча» и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", - сообщил Арестович.

Однако это ещё не все. Днем оккупанты произвели пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар.