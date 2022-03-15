Є варіант Північної Кореї. Вони воювали-воювали 50 років, а тепер там спеціальні економічні зони діють у прикордонні.

Радник голови офісу Президента України Олексій Арестович розповів, що Україна не піде на визнання Криму російським і не збирається відмовлятися від Донбасу. Про це Арестович розповів під час інтерв'ю з відомим журналістом Дмитром Гордоном (щоб подивитися всі інтерв'ю, доскролльте сторінку вниз).

За словами Олексія Арестовича, виключати сценарій Кіпру і КНДР також не можна-мова йде про спільне управління.

"Є різні приклади з історії. Наприклад, Туреччина зі своїм Кіпром. Вона вважає Північний Кіпр своїм, але більше ніхто в світі цього не визнає. [ ... ] Є варіант Північної Кореї. Вони воювали-воювали 50 років, а тепер там спеціальні економічні зони діють в прикордонні, Північна Корея разом з Південною спільно піднімають знищену раніше територію", - сказав радник ОПУ.

Також варто відзначити, за словами Арестовича українська дипломатія впорається, оскільки в цьому питанні задіяні не тільки двосторонні відносини, а й ціла система країн.

"Потрібно розуміти правильно, що зараз йдуть не тільки двосторонні переговори, а скільки лідерів задіяні, щоб забезпечити рамкову угоду", - зазначив він.

Раніше Арестович заявив, що російські окупанти можуть збільшити кількість обстрілів України крилатими ракетами. За його словами, у них ще є потужний запас цієї зброї.

"Дуже потужний запас ракет у них залишається. Вони будуть бити по нас до кінця конфлікту, і це може збільшуватися. До цього треба бути готовими. По містах битимуть, по Києву. Коли не вдається на суші і в повітрі, будуть ракетні удари влаштовувати", – сказав Арестович.

Нагадавши, Арестович розповів про жалюгідне становище російських військових.

Як повідомляла Politeka, Арестович повідомив приємні новини з фронту.

Також Politeka писала, окупанти зазнали втрат і вирішили помститися, Арестович розкрив деталі.