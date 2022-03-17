Если у вас горит творческий потенциал и вы живете рядом, разнесите железную дорогу из Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь и все, что у нас есть на севере.

Украинцы могут устроить оккупанту "рельсовую войну", уничтожив железнодорожную инфраструктуру, которая ведет с оккупированных территорий на подконтрольную власти часть Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Прежде всего, это касается направлений Крым – Мелитополь Крым – Херсон, Валуйки – Купянск, Гомель – Киев (общее направление) и других, которые обнаружите.

"Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях - раскручивание рельс, заглушки, портить все провода до которых вы только дотянулись. Это нужно войскам особенно тем, которые в Мариуполе", – отметил Арестович.

Он отметил, что пути сообщения охраняются противником, поэтому, сначала "трезво оцените свои силы и возможности". Срыв снабжения противника железными дорогами может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно, на направлении Крым - Мелитополь. Именно из этого направления противник возит провизию для оккупантов под Мариуполем.

"Если у вас горит творческий потенциал и вы живете рядом, разнесите железную дорогу из Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь и все, что у нас есть на севере Валуйки - Курянск, Гомель-Киев. Мы все вас призываем... А дальше разберемся, уже десятки стран готовы помочь отстроить Украину и сделать ее в 10 раз краше, чем она была", - заявил Арестович.

Напомним, оккупанты готовят новые атаки с воздуха, Арестович раскрыл детали.

Как сообщала Politeka, Арестович раскрыл новый замысел оккупантов в Украине.

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