Как пишет Politeka.net, советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своем ежедневном брифинге рассказал о переговорах с российской стороной и позиции украинского президента Владимира Зеленского.

Так, по словам спикера, в россии пытаются спекулировать на теме переговоров, будто Украина на этих переговорах проигрывает. Он заверил, что это неправда.

"Я хочу вам напомним, что принципиальная позиция президента остается в том, что, с его слов, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год. Это первое. Второе – все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны. Потому что, зачем тогда были жертвы украинского народа? Так что, вам не о чем волноваться. Мы заботимся тут и о государстве, и о народе", - сказал Алексей Арестович.

Напомним, Арестович рассказал, как помочь оккупированному Херсону и Мариуполю: "Давайте устроим рельсовую войну".

Как сообщала Politeka, Арестович сообщил о серьезном достижении сил ВСУ: как изменится ситуация на фронте.

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