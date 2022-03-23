Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Министерства обороны Украины.
Согласно данным, на Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического районов. Украинские бойцы не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и, частью сил, на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении на Запорожье.
Также сдерживается продвижение захватчика в направлении на города Попасная и Курахово и осуществляется круговая оборона Мариуполя.
На Северо-Восточном направлении продолжается ведение оборонительной операции. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населенного пункта Малин.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"На корм бычкам": одесситам сообщили хорошие новости, штурмовать город уже некому
Главное за ночь: удар оккупантов фосфорными боеприпасами и пожары в Чернобыльской зоне
"Враг сдыхает": под Одессой подбит корабль оккупантов, кадры морского боя
"На руках невесты": оборвалась жизнь украинского актера
На Северщине группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев.
Продолжается ведение обороны города Николаев и населенных пунктов Николаевской области.
Наши защитники сдерживают противника в направлении на Кривой Рог и Нововоронцовку.
Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет.
За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и осуществляли поражение вражеских крылатых ракет.
На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, отдается предпочтение тем кто уже имеет боевой опыт.
На территории беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, которые осуждают содействие действующей нелегитимной власти российской федерации в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между республикой беларусь и Украиной. Информация уточняется.
В то же время, по имеющейся информации, по территории Республики Беларусь продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.
Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения менее чем 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные из личного состава убиты, ранены, больны или деморализованы.
Напомним, Лукашенко мог обмануть главу Кремля, в МВД Украины раскрыли подробности.
Как писала Politeka.net, звезда "Динамо" и сборной Украины обратился к Путину, и рассказал, что готов с ним сделать.
Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.