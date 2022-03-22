Радник офісу Президента Олексій Арестович повідомив нові подробиці навколо ситуації з аеродромом на Чорнобаївці.
"Вночі російські війська з району аеродрому почали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали.В цілому папуги, але в районі 01:30 потрапили в боєкомплект "смерчу" і детонацією пошкодило або знищило інші пускові установки", - повідомив Арестович.
Однак це ще не все. Вдень окупанти здійснили пуск ракети ППО. Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа.
"Загалом, у мене звернення до українських відьом і відунів. Дівчатка, по-перше, так тримати.
По-друге, до Лисої гори у вас тепер додалося нове місце для фестивалів", - іронізує військовий експерт.
Нагадаємо, Арестович пояснив, в яких кордонах повинна бути визнана Україна.
Як повідомляла Politeka, Арестович розповів, як допомогти окупованому Херсону і Маріуполю: "Давайте влаштуємо рейкову війну".
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