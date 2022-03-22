Радник офісу Президента Олексій Арестович повідомив нові подробиці навколо ситуації з аеродромом на Чорнобаївці.

"Вночі російські війська з району аеродрому почали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали.В цілому папуги, але в районі 01:30 потрапили в боєкомплект "смерчу" і детонацією пошкодило або знищило інші пускові установки", - повідомив Арестович.

Однак це ще не все. Вдень окупанти здійснили пуск ракети ППО. Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа.