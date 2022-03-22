Футболіст впевнений, що після цього настане мир у всьому світі.

Колишній півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв служить в теробороні. В інтерв'ю для "Бомбардир" 37-річний екс-футболіст розповів, що він би зробив з Путіним.

"Я йому просто скажу одне:" Шакал ти. У тебе нічого немає в душі". І просто переріжу йому горло. Тоді буде мир у всьому світі",-заявив екс-футболіст.

Також Олександр Алієв заявив, що не потиснув би руку своєму екс-партнеру по збірній України Анатолію Тимощуку, який зараз работет в тренерському штабі російського Зеніту, і не сказав ні слова про вторгнення Росії.

"Навіть не хочу його прізвище чути. Чоловік показував, який він патріот. Стрічки малював на своїх, б***ь, щічках. Стрінги йому треба, надіти Російські туфельки-каблучки і ходити в них. Людина вибрала просто гроші. Гроші для нього головне.

А то що ти вигравав Лігу чемпіонів, з прапором бігав... Ти б краще російський прапор взяв, з ним бігав. Мені дуже прикро, що я з цією мерзотою грав в одній збірній», - заявив футболіст.

Цікаво, що Алієв народився в Хабаровську і жив там до 14 років, потім переїхав в Україну, де згодом прийняв наше громадянство. В його активі 28 поєдинків за національну збірну України.

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