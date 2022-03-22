Про це у своєму телеграм-каналі завив радник глави МВС України Антон Геращенко.
За його словами, Лукашенко на зустрічі в Кремлі нібито дав Путіну обіцянку наступати на Україну не пізніше 21 березня. Однак цього не сталося.
"Саме тому днями з Києва було повністю евакуйовано залишки дипмісії Білорусі. Путін в сказі! Завдання, яке було поставлено Лукашенкові - це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги що ведуть до ЄС і по яких в Україну йде поставка зброї з США, Британії, країн ЄС. Особливо це стало важливим для Путіна після схвалення Конгресом США пакету допомоги на 13,6 мільярдів доларів, який включає в себе в тому числі 9 000 протитанкових комплексів "Javelin", що більше, ніж кількість всіх танків, САУ і бронемашин в армії вторгнення РФ", - написав Геращенко.
Радник глави МВС стверджує, що в оточенні Путіна нібито опрацьовується варіант насильницького відсторонення Лукашенка від влади, шляхом перевороту, який планується організувати спецслужбами РФ разом з їх агентами в КДБ і збройних силах Білорусі.
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"В інтересах України, щоб такий переворот не стався, а Лукашенко і далі продовжувати тягнути гуму і не вторгався в Україну. Лукашенко вже знає про плани Путіна і може почати "чистку" свого оточення від агентів Путіна", - підкреслив Геращенко.
Нагадаємо, в той же час загрозу наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку в Генштабі оцінюють як високу. Зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Білорусі до прямого вторгнення на територію України. ЗСУ заявляють, що готові дати відсіч.
Залучення білоруських військ проти волі народу Білорусі і рядових військових може стати фатальною помилкою Олександра Лукашенка, заявили в Генштабі.
Нагадавши, офіцери Білорусі, не бажаючи воювати з Україною, почали масово йти на пенсію.
Також Politeka писала, коли може відбутися зустріч Зеленського і Путіна.
Крім того Politeka повідомляла, що, за даними Генштабу ЗСУ, боєприпасів і їжі у окупантів залишилося на три дні.