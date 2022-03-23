Украинские военные сумели сбить еще одну ракету российских оккупантов. Вражескую ракету удалось сбить в Николаевской области.
О сбитии вражеской ракеты сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он опубликовал соответствующее видео в своей телеграмме.
По предварительным данным, украинским военным удалось уничтожить российскую крылатую ракету.
Вероятно, ракету сбили благодаря ПЗРК. Точной информации нет. Ракета упала в поле и рассыпалась.
Напомним, Лукашенко мог обмануть главу Кремля, в МВД Украины раскрыли подробности.
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Как писала Politeka.net, звезда "Динамо" и сборной Украины обратился к Путину, и рассказал, что готов с ним сделать.
Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.