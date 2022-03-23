Украинские военные сумели сбить еще одну ракету российских оккупантов. Вражескую ракету удалось сбить в Николаевской области.

По предварительным данным, украинским военным удалось уничтожить российскую крылатую ракету.

Вероятно, ракету сбили благодаря ПЗРК. Точной информации нет. Ракета упала в поле и рассыпалась.

Напомним, Лукашенко мог обмануть главу Кремля, в МВД Украины раскрыли подробности.

Как писала Politeka.net, звезда "Динамо" и сборной Украины обратился к Путину, и рассказал, что готов с ним сделать.

Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.