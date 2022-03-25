В зоопарке Миннесоты скончался 12-летний амурский тигр, у которого было прозвище Путин

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на странице зоопарка в Twitter.

Уточняется, что тигр скончался от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры. Все попытки зоотехников, работников зоопарка и ветеринаров для спасения Путина оказались тщетны.

В соцсетях эмоционально отреагировали на кончину животного. «Не тот, опять баба с косой не туда воюет», «Бедное животное 12 лет мучалось с таким именем и в конце-концов не выдержало», «Символично», «Мда, ведьмы промахнулись», «Знак свыше?», «Началось», «Ой, какой хороший знак».

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