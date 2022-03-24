Росія може найближчими днями напасти на Польщу, про що повідомив посол під час інтерв'ю.

Як пише Politeka.net, посол України в Польщі Андрій Дещиця в інтерв'ю "Європейській правді" розповів, що найближчими днями Росія може напасти на Польщу.

Посол зазначив, що дипломатичні установи, включаючи Росії у Варшаві, має таку інформацію, тому зачищають сліди і спалюють документи. Якби там нічого кримінального не було, то російські посли б просто виїхали, а не знищували докази.

""Росії був потрібен хоч якийсь привід для вторгнення в Україну. Але для того щоб увійти до Польщі, яка є членом ЄС і НАТО, необхідно підготуватися набагато серйозніше підготуватися. Росії потрібно мати серйозні аргументи, чому вона, власне, має намір втрутитися у внутрішнє життя Польщі і атакувати Польщу", - зазначив посол.

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