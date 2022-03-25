Российские оккупанты на допросе признались о потерях своей техники в пути.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 30-й день защищаются от российских оккупантов. За это время удалось остановить продвижение врагов и сейчас украинцы идут в контрнаступление. Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео с плененным оккупантов, который рассказал, как его танковая рота потеряла множество техники, пока не вступала в бой.

Пленный объяснил, что по Украине ехали они три дня. Также военный отметил, что потерял 8 единиц техники своей роты. За это время им удалось проехать 120 км.

"Не вступая в бой потеряли 8 танков!", - написал Геращенко под видео.

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