Российские военные все чаще переходят на сторону Украины, чтобы принять участие в борьбе против диктаторской власти РФ.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявляют в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Согласно сообщению, все больше российских военнослужащих не только отказываются принимать участие в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина.

Добавим, что ГУР МО Украины также получило список военнослужащих 50-го самоходного артиллерийского полка 42-й мотострелковой дивизии (в/ч 53185), которые совершают военные преступления против народа Украины.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», - предупредили разведчики, опубликовав список оккупантов.

Тем временем в разведке Британии сообщили, что контратаки позволили ВСУ деоккупировать города и занять оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева.

В Миноборны Британии отметили, что украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить русские войска северо-западным направлением от Киева до аэродрома Гостомель.

На юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев и двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивлением Украины.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.

Также Politeka.net писала, что авиация ВСУ нанесла удар по скоплениям войск врага.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что Украина потеряла Героя, который защищал страну с неба.