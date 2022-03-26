Первый месяц войны россии против Украины унес жизни 54 железнодорожников.
Об этом рассказал глава правления АО "Укрзализныця"Александр Камышин в сообщении Telegram-канали.
Еще 64 железнодорожника ранены, с разной степенью тяжести. И еще трое находятся в плену.
"И это самая трудная для меня сторона войны" — добавил он.
Также чиновник рассказал, что при ремонте контактной сети в результате взрыва погибла железнодорожница и ранен железнодорожник. У раненого состояние тяжелое, он отправлен в больницу.
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"Да, у того что железная дорога работает по графику есть цена. И это самая высокая цена, она измеряется жизнями. Разве еще кому-то не ясно, что мы будем идти до конца, до победы, мы не остановимся. Закрытое небо поможет нам сохранить жизнь наших железнодорожников, самое дорогое, что у нас есть", — отметил Камышин.
Напомним, украинские защитники в десятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.
Также Politeka сообщала, что на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.
Кроме того Politeka писала, что, по словам Арестовича, у оккупантов серьезные проблемы, фронт практически замер.