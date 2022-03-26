24 марта 70 находящихся в Мелитополе российских военных устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства.

Об этом сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на пресс-секретаря ЗОВА, полковника ВСУ Ивана Арефьева в Telegram

"24 марта поступила информация о том, что в дислоцирующихся в Мелитополе подразделениях оккупационных войск РФ 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья. Советуем оккупантам: сдайтесь в плен, получите шанс остаться в живых", - заявил Арефьев.

Напомним, в оккупированном Мелитополе принудительно склоняют педагогов с первого апреля начать учебный процесс на русском язык.

Также Politeka.net писала, что россияне на допросе признались, сколько техники потеряли в пути.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Евросоюз принял решение о важной помощи для Украины.