24 марта 70 находящихся в Мелитополе российских военных устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства.
Об этом сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на пресс-секретаря ЗОВА, полковника ВСУ Ивана Арефьева в Telegram
"24 марта поступила информация о том, что в дислоцирующихся в Мелитополе подразделениях оккупационных войск РФ 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья. Советуем оккупантам: сдайтесь в плен, получите шанс остаться в живых", - заявил Арефьев.
Напомним, в оккупированном Мелитополе принудительно склоняют педагогов с первого апреля начать учебный процесс на русском язык.
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