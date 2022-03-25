Об этом сообщается на сайте Европейского союза.

Ранее во время своего выступления на саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны в Украине весь мир ждет продовольственный кризис и политическая дестабилизация. В то же время, сама Украина подверглась масштабным разрушениям. Стране предстоит длинный период восстановления.

Эту проблему не обошли стороной в Евросоюзе. По итогам саммита, который состоялся 24 марта, лидеры стран ЕС обязались поддержать Украину и предоставить ей финансовую помощь в восстановлении после окончания военных действий.

В частности, было решено создать Трастовый фонд солидарности Украине.

«Учитывая разрушения и огромные потери, причиненные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения давления России – для восстановления демократической Украины», - говорится в заявлении.

Кроме того, Европейский совет призвал Европейскую комиссию продолжить предоставлять техническую помощь, призванную помочь Украине проводить необходимые реформы.

Напомним, Зеленский мощно выступил перед французским парламентом, кадры.

Как сообщала Politeka, послы Евросоюза утвердили военную помощь Украине на сотни миллионов.

Также Politeka писала, что ЕС решился на важный шаг, чтобы противостоять Путину.