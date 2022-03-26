Как пишет Politeka.net, на 31-й день войны в Украине стало известно, что российские оккупанты обстреляли город Боярка, Киевская область. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура у себя в тг-канале.
"В результате обстрела Боярки на Киевщине ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок - начато досудебное расследование
Фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка. Действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины", - сообщили в ведомнстве.
В результате обстрела были повреждены многоэтажный и частные жилые дома, а также другие объекты недвижимости. Также прокуратура добавило фото высотки, которая пострадала.
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