Украинцам напомнили правила безопасной переписки как в соцсетях, так и в мессенджерах во время войны. Об этом пишет Министерство цифровой трансформации Украины.
Не стоит отправлять:
- Не делитесь геолокацией! Вашим местом пребывания, расположением украинских войск или складами хранения боеприпасов ВСУ. Все, что может прочитать в письмах ваш знакомый - может увидеть и враг!
- Не пересылайте в мессенджерах и соцсетях пароли от банковских карт, гаджетов и тому подобное. Или используйте специальные программы зашифрованных мгновенных сообщений.
- В целях безопасности не присылайте в мессенджеры информацию о передвижении врага, лучше сообщите об этом ВСУ через чатбот еВорог @evorog_bot, после чего удалите переписку.
Сейчас враг пытается завладеть нашими данными как в киберпространстве, так может и физически похитить смартфон.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
На россии переполох: украдены сумасшедшие деньги на ремонте ЗРК, названы виновные
Военные рф устроили масштабный бунт на оккупированной территории: не хотят воевать
Трагедия в "Укрзализныце": оборвалась жизнь 54 сотрудников
"С оружием в руках": военные РФ переходят на сторону Украины, в разведке раскрыли детали
Будьте внимательны и не забывайте о правилах безопасной переписки в соцсетях и мессенджерах, ставьте надежные пароли и берегите себя и близких
Напомним, в Минобороны оценили вероятность захвата Киева, как изменилась ситуация:»сейчас Россия..."
Как сообщала Politeka, глава МИД Кулеба рассказал о результате переговоров с Байденом
Также Politeka писала, что украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить: от круп до консервов