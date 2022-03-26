Украинцам напомнили правила безопасной переписки как в соцсетях, так и в мессенджерах во время войны. Об этом пишет Министерство цифровой трансформации Украины.

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Не стоит отправлять:

  • Не делитесь геолокацией! Вашим местом пребывания, расположением украинских войск или складами хранения боеприпасов ВСУ. Все, что может прочитать в письмах ваш знакомый - может увидеть и враг!
  • Не пересылайте в мессенджерах и соцсетях пароли от банковских карт, гаджетов и тому подобное. Или используйте специальные программы зашифрованных мгновенных сообщений.
  • В целях безопасности не присылайте в мессенджеры информацию о передвижении врага, лучше сообщите об этом ВСУ через чатбот еВорог @evorog_bot, после чего удалите переписку.

Сейчас враг пытается завладеть нашими данными как в киберпространстве, так может и физически похитить смартфон.

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Будьте внимательны и не забывайте о правилах безопасной переписки в соцсетях и мессенджерах, ставьте надежные пароли и берегите себя и близких

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