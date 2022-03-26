Водитель вывозил людей из Мариуполя за кругленькую сумму, о чем сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Как пишет Politeka.net, пока все украинцы стали на защиту своей земли, отдельные личности решили подзаработать в это ужасное время. Мужчина решил заработать на беженцах из Мариуполя, предлагая вывезти их за кругленькую сумму из окруженного города. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Здравствуйте, зовут меня Сергей, фамилия Кириченко. Я брал за то чтобы вывезти из Мариуполя (людей, прим. ред.) деньги, 2000 долларов за машину", - сказал мужчина.

Также "предприниматель" сообщил, что все деньги вернет.

"Извините меня пожалуйста. Я не знаю, что сказать. Кого мог, я забрал. Буду ездить в Мариуполь, кому нужно вывезти людей", - рассказал о своих планах мужчина и пообещал теперь бесплатно вывозить людей, сообщает Геращенко.



"Брал 2000 долларов за выезд из Мариуполя.



Внезапно раскаялся! Теперь вернет деньги и будет возить бесплатно!", - написал советник.

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