Російська армія відводить кілька підрозділів в район Чорнобиля, потім в Білорусь.

Ситуація в Київській області станом на ранок 27-го дня залишається контрольованою, в Славутичі планують створити гуманітарний коридор, в області противник перегрупується і планує наступ на місто.

Такі повідомлення з'явилися в телеграм-каналах після виступу голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Також в Генштабі ЗСУ повідомляють, що російська армія відводить кілька підрозділів в район Чорнобиля, потім в Білорусь для відновлення боєздатності і блокування Києва з південно-західного напрямку.

Проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, які зазнали значних втрат при веденні наступальних дій.

Також ми писали, вперше за певний час ніч на Сумщині пройшла тихо. Про це вранці 27 березня повідомив голова Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький.

"Сумщина. Ніч з 26 на 27 березня пройшла тихо. Уперше. Єдина новина: перевели годинник на літній час", - зазначив Живицький в Telegram.

Напередодні голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ЗСУ спільно з місцевими жителями звільнили Тростянець і Боромлю.

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