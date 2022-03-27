У районі Ізюма Харківської області захисники України знищили один з найновіших літаків окупантів. Про це 27 березня повідомили на офіційній сторінці Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

«Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії. Тримаємо оборону, перемога за нами!» - йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Гусарівка у Балаклійському районі Харківської області та Тростянець Сумської області.

Також показали знищену техніку окупантів. Волонтер Роман Донік уточнив, що йдеться про визволення села Гусарівка.

"Гусарівка. Була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спєцназу. Окупанти вибиті. Близько 60 одиниць техніки знищено. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню. Бо за свідченням полоненого перед цим, тільки від одного вдалого залпу Граду, було продано біля 30 квитків на концерт Кобзона. Старший групи слухачів на цьому концерті командир одного з батальйонів", - написав він.

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